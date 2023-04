Perché il no di Calenda alla Leopolda è un altro passo verso la rottura del Terzo polo (Di giovedì 13 aprile 2023) L'hanno descritta come tutta una contesa di soldi, uno scontro di caratteri inconciliabili, uno squilibrio di visioni. Ma forse la rottura che si sta consumando nel Terzo polo è anche semplicemente una questione di simboli. Ché nell'epoca della politica liquida, dei partiti leggeri, del voto volatile, si sa che funzione abbiano i riti e i luoghi e la loro ostensione: spesso e volentieri sono tutto, sostituiscono l'identità stessa di una forza politica. Così mentre ieri pomeriggio Carlo Calenda convocava il comitato politico che fa sedere allo stesso tavolo i principali esponenti di Azione e Italia viva, e mentre contestualmente Matteo Renzi nominava l'ex deputato berlusconiano Andrea Ruggieri alla guida del Riformista in qualità di direttore responsabile, si registrava uno degli strappi più ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023) L'hanno descritta come tutta una contesa di soldi, uno scontro di caratteri inconciliabili, uno squilibrio di visioni. Ma forse lache si sta consumando nelè anche semplicemente una questione di simboli. Ché nell'epoca della politica liquida, dei partiti leggeri, del voto volatile, si sa che funzione abbiano i riti e i luoghi e la loro ostensione: spesso e volentieri sono tutto, sostituiscono l'identità stessa di una forza politica. Così mentre ieri pomeriggio Carloconvocava il comitato politico che fa sedere allo stesso tavolo i principali esponenti di Azione e Italia viva, e mentre contestualmente Matteo Renzi nominava l'ex deputato berlusconiano Andrea Ruggieriguida del Riformista in qualità di direttore responsabile, si registrava uno degli strappi più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Calenda è la peggior specie degli intellettualmente disonesti. Perché non si limita a esercitare la sua disonestà i… - ultimora_pol : Fonte #IV a LaPresse: 'Calenda e Renzi non riescono a stare insieme, secondo me si spacca tutto. Carlo è impazzito… - ultimora_pol : Carlo #Calenda: '#Renzi invece di dire di essere zen o Buddha reincarnato, si faccia due passi, venga alla riunione… - giampietrogiova : RT @ardigiorgio: Va bene tutto, ma perché si dovrebbe rinunciare alla Leopolda? Luogo di incontro, confronto, riflessione, costruzione, ide… - FedericoQuadrel : Volano gli stracci tra #ItaliaViva e #Azione, o meglio tra #Renzi e #Calenda perché sono strutture personali e pers… -