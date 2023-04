Perché è importante l’esercitazione Italia-Giappone sul Golfo di Aden

(Di giovedì 13 aprile 2023) Navi della marinase ena hanno navigato insieme e condotto un’operazione di addestramento combinato neldi. La missione si è svolta sabato 8 aprile, ed è stata condotta nell’ambito di due partenariati marittimi multinazionali, Combined Maritime Forces (Cmf) e European Union Naval Forces (EuNav). Cmf è una missione congiunta a guida americana che raccoglie 38 nazioni, divise in varie Task Force (ilè parte della TF151, guidata dal contrammiraglio della Marina della Repubblica di Corea, Ko Seung-bum); EuNav è la sigla che raccoglie una serie di attività dell’Ue. Il perimetro operativo di entrambe le iniziative è quello delle acque medio-orientali del Mar Rosso e delArabico, allargandosi fino all’Oceano Indiano occidentale. L’obiettivo è la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - fratotolo2 : Perché è importante cancellare l'anomalia solo italiana della protezione speciale/umanitaria spiegata con i numeri… - MiriamTullo : RT @IavazzoSilvia: È incredibile come christian metta sempre mattia al primo posto. Quanto lui lo abbia sostenuto e protetto in questi mesi… - Eleonor67185324 : RT @chiaraalbanese: Quando, esattamente, Berlusconi è diventato Berlusconi? Lo spieghiamo nella nuova puntata di ‘Politics’, tutta sul pe… - MOIMUALIFESTILE : Creare un Make-up corner nel tuo punto vendita è molto importante se vuoi dare e vendere un servizio trucco ai tuo… -

Eccoviaggiare e spostarsi in modo sempre più semplice, innovativo e sostenibile. L'idea di mobilità integrata che ha ispirato il concept di Media. Monks Milan , agenzia che si è ..."Sì, intantooltre a mostrare la faccia feroce e dichiarare uno stato di emergenza che non ... "Sono un problema le sue posizioni su un tema cosìcome il riconoscimento della memoria ...... thriller d'azione, Leah Gibson interpreta Michelle , una donna che cela un passatoe ... ma dove l'abbiamo già vista Probabilmente vi risulterà famigliaretempo fa ha recitato in ...