Pera “Meloni è l’erede di Berlusconi”

ROMA (ITALPRESS) – "E' Giorgia Meloni l'erede di Berlusconi riuscirà dove lui ha fallito". E' il pensiero dell'ex presidente del Senato in una intervista a La Repubblica. "Una leader molto determinata e che mostra di avere un disegno sul centrodestra: costruire in Italia un grande partito liberal conservatore, che magari può essere il successore anche di Forza Italia". "Berlusconi ha avuto una grande funzione storica, portare al centro del dibattito italiano la rivoluzione liberale di massa, lui stesso ha lanciato l'idea di un partito repubblicano" spiega Pera. "Oggi può accadere che la sua battaglia sia presa in mano e realizzata da altre forze politiche. Intanto gli auguro di tornare presto al suo posto". "Un partito liberal-conservatore con la fiamma del Movimento sociale nel simbolo? Se ...

