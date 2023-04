Per il Fmi, il Pnrr è lo scudo italiano contro l’instabilità finanziaria (Di giovedì 13 aprile 2023) Spendere i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza è una raccomandazione diffusa e nota. E ora a sottolinearlo è anche Fabio Natalucci, vice direttore del Fondo monetario internazionale per i Monetary and Capital Markets. Perché, spiega a Repubblica, è un elemento fondamentale per difendere l’Italia dai rischi dell’instabilità finanziaria globale generata dai problemi bancari americani. Una tempesta che, dice, riguarda «soprattutto l’esposizione al rischio dei tassi di interesse non prezzato, per gli investimenti nei titoli di Stato americani non soggetti alla pratica del mark to market (l’aggiustamento in funzione dei prezzi correnti di mercato, ndr)». Alla fine del quarto trimestre del 2022, «a livello aggregato c’erano più di 600 miliardi di titoli di questa tipologia». Per cui, «facendo un esercizio sull’effetto del mark to market ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 aprile 2023) Spendere i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza è una raccomandazione diffusa e nota. E ora a sottolinearlo è anche Fabio Natalucci, vice direttore del Fondo monetario internazionale per i Monetary and Capital Markets. Perché, spiega a Repubblica, è un elemento fondamentale per difendere l’Italia dai rischi delglobale generata dai problemi bancari americani. Una tempesta che, dice, riguarda «soprattutto l’esposizione al rischio dei tassi di interesse non prezzato, per gli investimenti nei titoli di Stato americani non soggetti alla pratica del mark to market (l’aggiustamento in funzione dei prezzi correnti di mercato, ndr)». Alla fine del quarto trimestre del 2022, «a livello aggregato c’erano più di 600 miliardi di titoli di questa tipologia». Per cui, «facendo un esercizio sull’effetto del mark to market ...

