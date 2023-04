Per estrarre cobalto muoiono ogni anno migliaia di persone. Dal 2025 Apple userà solo cobalto riciclato per le batterie (Di giovedì 13 aprile 2023) Apple era stata una delle poche aziende del settore ad esporsi pubblicamente dopo il reportage denuncia del Washington Post: aveva promesso più attenzione sul cobalto, e ora arriva la svolta: dal 2025 userà solo cobalto riciclato per le batterie. Apple elimina anche la dipendenza dai minerali da conflitto: anche oro e stagno arriveranno al 100% dal riciclo.... Leggi su dday (Di giovedì 13 aprile 2023)era stata una delle poche aziende del settore ad esporsi pubblicamente dopo il reportage denuncia del Washington Post: aveva promesso più attenzione sul, e ora arriva la svolta: dalper leelimina anche la dipendenza dai minerali da conflitto: anche oro e stagno arriveral 100% dal riciclo....

