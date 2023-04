Per Elisa: terminate le riprese della serie di Marco Pontecorvo sull'omicidio di Elisa Claps (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono ufficialmente terminate le riprese di Per Elisa, la serie sulla vera storia dell'omicidio di Elisa Claps diretta da Marco Pontecorvo. Si sono appena concluse le riprese della serie tv Per Elisa per la regia di Marco Pontecorvo, una coproduzione tra la società italiana Fast Film e l'inglese Cosmopolitan Pictures, in collaborazione con Rai Fiction e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Potenza. La serie andrà in onda prossimamente su Rai1 in 3 serate da 100' l'una e sarà distribuita nel resto del mondo da ITV Studios. Lo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono ufficialmenteledi Per, laa vera storia dell'didiretta da. Si sono appena concluse letv Perper la regia di, una coproduzione tra la società italiana Fast Film e l'inglese Cosmopolitan Pictures, in collaborazione con Rai Fiction e con il patrocinio del Comune eProvincia di Potenza. Laandrà in onda prossimamente su Rai1 in 3 serate da 100' l'una e sarà distribuita nel resto del mondo da ITV Studios. Lo ...

