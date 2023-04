Per Berlusconi ottava notte traquilla, oggi nuovo bollettino (Di giovedì 13 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – L'ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha trascorso l'ottava notte tranquilla all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì scorso per un'infezione polmonare, aggravata da una leucemia. Fonti sanitarie fanno inoltre sapere che oggi sarà diffuso un nuovo bollettino medico sulle condizioni di Berlusconi. Nell'ultimo bollettino, firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, si parlava di un “cauto ottimismo” e di un “progressivo e costante miglioramento”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – L'ex premier e leader di Forza Italia Silvioha trascorso l'tranquilla all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì scorso per un'infezione polmonare, aggravata da una leucemia. Fonti sanitarie fanno inoltre sapere chesarà diffuso unmedico sulle condizioni di. Nell'ultimo, firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, si parlava di un “cauto ottimismo” e di un “progressivo e costante miglioramento”.(ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VittorioSgarbi : Berlusconi è stato per anni oggetto di odio e di vendetta da parte di certa stampa e di intellettuali raffinati che… - AStramezzi : Come avrebbe fatto a non vaccinarsi, poveretto, con a fianco la Ronzulli h24… BERLUSCONI IN RIANIMAZIONE PER PATOL… - trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - SilvanaBuonoco2 : RT @erretti42: E dopo i capitani arriva l’equipaggio tra trombati, riciclati, ex sindaci, ex assessori, commercialisti per partecipare alla… - chluigi64 : @ChiodiDonatella Che hanno preso l'albergo di Berlusconi per un partito? -