Pentathlon Moderno | World Cup 2023 | Frezza e Sotero volano in finale ad Ankara

(Di giovedì 13 aprile 2023) Buone notizie per l’Italia da(Turchia), sede della seconda tappa dellaCupdi. Si sono infatti qualificate per laAlessandra(Aeronautica Militare) e Alice(Fiamme Azzurre). La prima ha chiuso al terzo posto la semi‘A’ con 1064 punti, arrendendosi solo all’egiziana Salma Abdelmaksoud e alla coreana Seungmin Seong, entrambe a 1073. La seconda ha invece concluso la semi‘B’ con 1069 punti alle spalle della messicana Mariana Arceo (1076) e la coreana Haeun Jang (1075). Out invece Francesca Tognetti, dodicesima con 1056 punti. Per quanto riguarda il maschile, nel pomeriggio si è disputato il Ranking Round di scherma in vista delle semifinali maschili: ...

Gran risultato per l'Italia nelle qualificazioni della World Cup di Ankara 2023 di pentathlon moderno per quanto riguarda la competizione maschile. Due azzurri avanzano infatti in semifinale, vale a dire Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), che dopo

Buone notizie per l'Italia dalla giornata odierna della World Cup 2023 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Ankara, in Turchia.