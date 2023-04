Pentagono | la talpa è il 21enne Jack Teixeira Nyt rivela | «È un membro della guardia nazionale»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : Il ministero degli esteri ucraino smentisce che soldati di paesi della #Nato operino già in #Ucraina. Eppure dai do… - NicolaPorro : ?? Clamorose rivelazioni sulla fuga dei documenti top secret dal #Pentagono. Leggete un po’ qui sotto ?? @MiloMatte… - repubblica : 'Giovane e amante delle armi: ecco chi è la talpa dei segreti del Pentagono': il Washington Post intervista i compa… - fanpage : Secondo il New York Times la talpa che avrebbe condiviso online i documento segreti del Pentagono sarebbe Jack Teix… - MaurizioTorchi2 : RT @NicolaPorro: ?? Clamorose rivelazioni sulla fuga dei documenti top secret dal #Pentagono. Leggete un po’ qui sotto ?? @MiloMatte #Usa… -

Documenti rubati agli Usa, ecco ladel: 'Ha 20 anni, lavorava in una base militare, nome in codice OG' Chi è Jack Teixeira, la presuntadei file rubati delLa presunta ...Dopo giorni di caccia al delatore, il New Tork Times rivela il nome: la presuntadei file segreti delsulla guerra in Ucraina è un giovane di 21 anni e lavora, scontato a dirlo, nella squadra dell'ala dell'intelligence della Massachusetts Air National Guard. Dopo ...... in base a ciò che riferisce il Washington Post, la '' sarebbe un 18enne che frequenta la chat Discord su cui sono state diffuse le carte segrete del

Documenti rubati agli Usa, ecco la talpa del Pentagono: «Ha 20 anni, lavorava in una base militare, nome in co ilmessaggero.it

Secondo il New York Times la talpa che avrebbe condiviso online i documento segreti del Pentagono sarebbe Jack Teixeira, 21enne membro dell’ala dell’intelligence della Massachusetts Air National Guard ...La presunta talpa dei file segreti del Pentagon è un membro di 21 anni ... informazioni con il Washington Post che li ha intervistati, mentre l'Fbi indaga e il Pentagono ha istituito una propria ...