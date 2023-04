Pentagono | arrestata la presunta talpa Jack Teixeira Nyt | «21 anni | è un membro della Guardia Nazionale»

(Di giovedì 13 aprile 2023) L'Fbi ha arrestato ladei 'Pentagon leak'. Lo riferiscono alcuni media Usa. Si chiama. Il suo nome lo aveva rivelato il New York Times che, dopo...

... drone si schianta sull'aeroporto di Belgorod Mosca:spia russa che trasmetteva ... Così il Cremlino ha definito la notizia trapelata dale pubblicata dal Washington Post sui presunti ......dicembre scorso quando la cestista Usa Brittney Griner fu rilasciata da Mosca (era stata...discute segretamente con gli Stati Uniti (più volte si sono incontrati alti dirigenti del...Ilha affermato che lunedì gli Stati Uniti hanno chiesto alla Russia di scambiare ... Il vice governatore ad interim della regione di Bryansk, Elena Yegorova, è statacon l'accusa ...

New York Times: la presunta talpa è un 21enne della Air National Guard. Mina russa a Zaporizhzhia - Media, la talpa dei leak Usa è stata arrestata - Media, la talpa dei leak Usa è stata arrestata RaiNews

Il responsabile della fuga di centinaia di documenti riservati del Pentagono potrebbe essere un giovane razzista appassionato di armi che lavorava in una base militare e che stava cercando ...10:55 Cancellata parata della vittoria Cancellata la parata della vittoria del 9 maggio - importante celebrazione russa per la fine della II guerra mondiale - in Crimea, penisola ucraina annessa dalla ...