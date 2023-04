Pensioni 2024 e DEF | news su proroga opzione donna? sintesi di Bombardieri

(Di giovedì 13 aprile 2023) ‘PierPaolo, Segretario generale dell’Unione Italiana del Lavoro, si é espresso criticamente sul DEF, documento di economia e finanza, che pare aver deluso anche le donne in attesa di notizie sulla riconferma dei vecchi requisiti di. Di seguito le parole dia ‘caldo’ e alcuni commenti lasciati dai lavoratori sul nostro portale.e cuneo fiscale:sul DEF: stanchi di essere presi in giro ” Un giudizio su DEF?’ Aspettiamo di leggerlo. Per adesso la nostra impressione è che l’intervento sul cuneo fiscale sia insufficiente e mancano ancora risposte per gli oltre 8 milioni di lavoratrici e lavoratori con il contratto scaduto. Nessuna risposta nemmeno sul tema della previdenza. Se parliamo poi della riforma fiscale, non ci sono ...

... il che significa che l'assetto pensionistico italiano non sarà cambiato nel. E forse nemmeno dopo. Per gli esperti diquesta non è una sorpresa, ma per i lavoratori più anziani ...Vediamo cosa potrebbe cambiare nelper gli importi delle. Come aumentano o calanotra 500 - 4mila euro nelin base a Pil e inflazione Aumento e calotra 500 - ...Un documento che conferma l'impegno alla riduzione del cuneo già quest'anno, scova 4 miliardi di tesoretto per ilma non indica alcunché sull'attesa riforma delle. Tuttavia, aggiunge ...

Un documento che conferma l'impegno alla riduzione del cuneo già quest'anno, scova 4 miliardi di tesoretto per il 2024 ma non indica alcunché sull'attesa riforma delle pensioni. Tuttavia, aggiunge ...Con l'esaurimento di Quota 103 e in assenza di riforme, dal 2024 torna la Fornero per tutti. Come si andrà in pensione.