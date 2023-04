Penalizzazione Juventus: tutte le novità sulle inchieste e le prossime tappe. Toglieranno i 15 punti? (Di giovedì 13 aprile 2023) I nodi stanno venendo al pettine. E la Juventus trema. Nei giorni scorsi la Procura della Figc ha chiuso le indagini sulla cosiddetta “manovra stipendi”. Le accuse nei confronti degli ex dirigenti bianconeri sono pesanti: gli accordi stipulati dalla società con i calciatori per ridurre gli stipendi risulterebbero fittizi, semplici atti volti ad aggirare le cifre da mettere a bilancio nelle stagioni 2019-20 e 2020-21. Il tutto reso ancor più grave da presunti pagamenti effettuati nel corso degli ultimi anni ad agenti sportivi senza che questi avessero svolto alcuna attività di intermediazione. Un’ipotesi, ad oggi. Ma che fa capire quanto grave sia il quadro probatorio. Che, lo ricordiamo, va ad aggiungersi alle accuse già mosse al club bianconero nell’ambito del “caso plusvalenze”, che vivrà la sua prossima tappa mercoledì 19 aprile, quando il Collegio di Garanzia del ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) I nodi stanno venendo al pettine. E latrema. Nei giorni scorsi la Procura della Figc ha chiuso le indagini sulla cosiddetta “manovra stipendi”. Le accuse nei confronti degli ex dirigenti bianconeri sono pesanti: gli accordi stipulati dalla società con i calciatori per ridurre gli stipendi risulterebbero fittizi, semplici atti volti ad aggirare le cifre da mettere a bilancio nelle stagioni 2019-20 e 2020-21. Il tutto reso ancor più grave da presunti pagamenti effettuati nel corso degli ultimi anni ad agenti sportivi senza che questi avessero svolto alcuna attività di intermediazione. Un’ipotesi, ad oggi. Ma che fa capire quanto grave sia il quadro probatorio. Che, lo ricordiamo, va ad aggiungersi alle accuse già mosse al club bianconero nell’ambito del “caso plusvalenze”, che vivrà la sua prossima tappa mercoledì 19 aprile, quando il Collegio di Garanzia del ...

