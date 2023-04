Pechino Express, anticipazioni 13 aprile 2023: sesta tappa, percorso, coppie in gara ed eliminati (Di giovedì 13 aprile 2023) Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Pechino Express, il reality show di Sky che da settimane, ormai, sta tenendo compagnia al pubblico. Tra sfide continue, buste nere che fanno paura, prove immunità e vantaggio, corse continue pur di arrivare primi sul tappeto rosso. Ma cosa vedremo nella prossima puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda giovedì 13 aprile in prima serata su Sky e in diretta streaming sul portale Now Tv (sempre a pagamento?). Ecco tutte le anticipazioni. Le coppie di Pechino Express si sciolgono, ecco cosa vedremo nella sesta puntata Dopo l’eliminazione degli Italo Americani, che sono stati nominati dai vincitori della quinta tappa Federica Pellegrini e Matteo Giunta (I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, il reality show di Sky che da settimane, ormai, sta tenendo compagnia al pubblico. Tra sfide continue, buste nere che fanno paura, prove immunità e vantaggio, corse continue pur di arrivare primi sul tappeto rosso. Ma cosa vedremo nella prossima puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda giovedì 13in prima serata su Sky e in diretta streaming sul portale Now Tv (sempre a pagamento?). Ecco tutte le. Ledisi sciolgono, ecco cosa vedremo nellapuntata Dopo l’eliminazione degli Italo Americani, che sono stati nominati dai vincitori della quintaFederica Pellegrini e Matteo Giunta (I ...

