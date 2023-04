Pechino Express 2023, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 13 aprile (Di giovedì 13 aprile 2023) Pechino Express 2023 eliminati – Chi è stato eliminato oggi, giovedì 13 aprile, al termine dalla puntata di Pechino Express 2023 in onda su Sky Uno? In aggiornamento Coppie Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a Pechino Express 2023? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole: Le attiviste: GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI Gli avvocati: ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI Gli Italo Americani: JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE Gli ipocondriaci: DARIO E CATERINA VERGASSOLA Mamma e Figlio: MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA I ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023)– Chi è, giovedì 13, al termine dalla puntata diin onda su Sky Uno? In aggiornamento Coppie Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole: Le attiviste: GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI Gli avvocati: ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI Gli Italo Americani: JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE Gli ipocondriaci: DARIO E CATERINA VERGASSOLA Mamma e Figlio: MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA I ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pantoclastia : joe bastianich mi sta sul cazz ma questo andrea che si è portato dietro a pechino express vi devo dire vi devo prop… - jholkr : se andassi io a pechino express mi odierebbero TUTTI perché col cazzo che ti aiuto ti do un passaggio e ti do consi… - bragherissima : quest’anno l’odio palese tra le varie coppie di pechino express è tutto per me - ladycapuleti : finalmente collegata per pechino express, lo scambio di coppie da sempre la mia cosa preferita - JF121971 : @Cerberu1974 Mentre leggevo l'articolo mi immaginavo di averlo difronte, mi sono quasi persa nei dettagli, che pe… -