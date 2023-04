Pd, Camusso: “A Caserta il partito va rilanciato rispettando le regole” (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’idea che mi sono fatta è che a Caserta c’è un partito da ricostruire e rilanciare. Il congresso e le primarie hanno portato significative novità politiche, che bisogna riuscire a trasmettere al territorio“. Lo ha detto a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in occasione di un ‘evento organizzato dal partito sull’autonomia differenziata, la senatrice del Pd Susanna Camusso, nominata dalla segretaria nazionale Schlein commissaria del partito a Caserta, carica in cui si è insediata ad inizio aprile con l’obiettivo di ricostruire il partito dopo le polemiche e le tensioni provocate dal tesseramento gonfiato. “A Caserta c’è un tema del rapporto del partito con le associazioni, con i giovani – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’idea che mi sono fatta è che ac’è unda ricostruire e rilanciare. Il congresso e le primarie hanno portato significative novità politiche, che bisogna riuscire a trasmettere al territorio“. Lo ha detto a Santa Maria Capua Vetere (), in occasione di un ‘evento organizzato dalsull’autonomia differenziata, la senatrice del Pd Susanna, nominata dalla segretaria nazionale Schlein commissaria del, carica in cui si è insediata ad inizio aprile con l’obiettivo di ricostruire ildopo le polemiche e le tensioni provocate dal tesseramento gonfiato. “Ac’è un tema del rapporto delcon le associazioni, con i giovani – ...

