Patuelli (Abi),'su Pnrr banche a sostegno imprese, c'è dialogo' (Di giovedì 13 aprile 2023) Sul Pnrr "le banche sono a sostegno delle imprese che concorrono ai vari bandi del Piano, il problema è che le procedure devono andare avanti. Noi possiamo solo sostenere le imprese. Abbiamo avuto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Sul"lesono adelleche concorrono ai vari bandi del Piano, il problema è che le procedure devono andare avanti. Noi possiamo solo sostenere le. Abbiamo avuto il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Patuelli (Abi),'su Pnrr banche a sostegno imprese, c'è dialogo': Presidente associazione a convegno a Bari - SellaInsights : Primo trimestre 2023, risparmi e investimenti italiani in ripresa. Per Patuelli, presidente Abi, si respira un clim… - leopoldogasbarr : Banche: La parola ai banchieri. Antonio Patuelli presidente Abi (Video) - TarassFeett : RT @wallstreetita: “Con l’euro i tassi sono più bassi rispetto a quello a cui eravamo abituati con la lira”. A dirlo Antonio Patuelli, pres… - lanzi53 : @Michele_Arnese #Patuelli ancora a capo di #ABI credo fotografi molto bene un Paese in declino come il nostro ... -