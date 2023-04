Pattinaggio artistico: l’Italia parte a razzo al Word Team Trophy 2023: Guignard-Fabbri secondi nella rhythm dance (Di giovedì 13 aprile 2023) Undici punti guadagnati e un nuovo primato personale. Non poteva davvero partire meglio in chiave Italia il World Team Trophy 2023, competizione a squadre biennale di Pattinaggio artistico in scena questa settimana a Tokyo (Giappone). nella prima prova della rassegna infatti Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno ottenuto una preziosa seconda posizione arginando i canadesi Gilles-Poirier (aspetto fondamentale per la corsa al terzo posto finale) e cedendo il passo soltanto agli statunitensi Madison Chock-Evan Bates. Gli allievi seguiti da Barbara Fusar Poli hanno confermato lo straordinario stato di forma già sfoggiato ai Mondiali poche settimane fa, raccogliendo il massimo del livello in tre dei quattro elementi a chiamata, nello specifico i twizzles, la ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Undici punti guadagnati e un nuovo primato personale. Non poteva davvero partire meglio in chiave Italia il World, competizione a squadre biennale diin scena questa settimana a Tokyo (Giappone).prima prova della rassegna infatti Charlène-Marcohanno ottenuto una preziosa seconda posizione arginando i canadesi Gilles-Poirier (aspetto fondamentale per la corsa al terzo posto finale) e cedendo il passo soltanto agli statunitensi Madison Chock-Evan Bates. Gli allievi seguiti da Barbara Fusar Poli hanno confermato lo straordinario stato di forma già sfoggiato ai Mondiali poche settimane fa, raccogliendo il massimo del livello in tre dei quattro elementi a chiamata, nello specifico i twizzles, la ...

