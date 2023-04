Pattinaggio artistico: Grassl e Rizzo arginano il Canada nello short del World Team Trophy 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) Buona prova corale dell‘Italia dopo lo short program maschile, terza gara del World Team Trophy 2023 di Pattinaggio artistico, rassegna a squadre in fase di svolgimento nella Capitale del Giappone Tokyo. Dopo una prova ad altissimo livello tecnico infatti Daniel Grassl e Matteo Rizzo hanno raccolto rispettivamente la sesta e l’ottava piazza, regolando in ottica classifica generale i due avversari canadesi Keegan Messing e Stephen Gogolev. Il talento altoatesino, dopo un periodo non positivo ha pattinato il suo migliore programma corto stagionale, sfiorando quota 90 e guadagnando 89.81 (48.37, 41.44) dopo aver confezionato una performance conservativa, contrassegnata dal quadruplo lutz, dal triplo axel e dalla combinazione triplo ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Buona prova corale dell‘Italia dopo loprogram maschile, terza gara deldi, rassegna a squadre in fase di svolgimento nella Capitale del Giappone Tokyo. Dopo una prova ad altissimo livello tecnico infatti Daniele Matteohanno raccolto rispettivamente la sesta e l’ottava piazza, regolando in ottica classifica generale i due avversari canadesi Keegan Messing e Stephen Gogolev. Il talento altoatesino, dopo un periodo non positivo ha pattinato il suo migliore programma corto stagionale, sfiorando quota 90 e guadagnando 89.81 (48.37, 41.44) dopo aver confezionato una performance conservativa, contrassegnata dal quadruplo lutz, dal triplo axel e dalla combinazione triplo ...

