Patrick De Gayardon, 25 anni lo schianto fatale del paracadutista studioso (Di giovedì 13 aprile 2023) Per noi era più che altro il testimonial, sempre più "pop", di un noto marchio di orologeria, che in effetti lo aveva scelto proprio perché lo slogan era imperniato sul concetto dell'abbattimento di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) Per noi era più che altro il testimonial, sempre più "pop", di un noto marchio di orologeria, che in effetti lo aveva scelto proprio perché lo slogan era imperniato sul concetto dell'abbattimento di ...

13 APRILE Oggi, ma nel 1998, ad Oahu, nelle isole Hawaii, negli Stati uniti d'America, il paracadutista acrobatico francese Patrick de Gayardon, di 38 anni, si schiantava, per incidente tecnico, mentre sperimentava la tuta alare. Il 31 ottobre 1997, sul Monte Bianco, dal versante italiano verso Chamonix, in Francia, ...

Patrick De Gayardon, 25 anni lo schianto fatale del paracadutista studioso
La Gazzetta dello Sport
Il francese si schiantò durante un volo alle Hawaii. Un mito per intere generazioni, fu il precursore di una nuova disciplina