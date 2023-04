Patate e prosciutto in teglia in 1 minuto. Un piatto super buono, sole 240 calorie (Di giovedì 13 aprile 2023) Hai voglia di preparare un piatto che richiede solo 15 minuti del tuo tempo? La ricetta semplicissima da portare a tavola è quella delle Patate e prosciutto in teglia. In un solo quarto d’ora riusciremo a realizzare un piatto da mettere in forno decisamente delizioso e invitante. Questo piatto leggero riuscirà a soddisfare l’appetito di tutti e potrà essere servito sia come antipasto che come piatto unico. La scelta di quando e come mangiarlo spetta solo a noi! Gli ingredienti che dobbiamo selezionare sono i seguenti: 2 cucchiai di farina 100 gr di mozzarella light 2 cucchiai di burro 5 Patate 2 cucchiaini di pepe nero 1 cipolla 500 ml di latte 2 cucchiaini di origano 200 gr di prosciutto cotto 2 cucchiaini di sale La ricetta è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 13 aprile 2023) Hai voglia di preparare unche richiede solo 15 minuti del tuo tempo? La ricetta semplicissima da portare a tavola è quella dellein. In un solo quarto d’ora riusciremo a realizzare unda mettere in forno decisamente delizioso e invitante. Questoleggero riuscirà a soddisfare l’appetito di tutti e potrà essere servito sia come antipasto che comeunico. La scelta di quando e come mangiarlo spetta solo a noi! Gli ingredienti che dobbiamo selezionare sono i seguenti: 2 cucchiai di farina 100 gr di mozzarella light 2 cucchiai di burro 52 cucchiaini di pepe nero 1 cipolla 500 ml di latte 2 cucchiaini di origano 200 gr dicotto 2 cucchiaini di sale La ricetta è ...

