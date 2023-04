“Passeggeri della notte”, il nuovo film di Mikhaël Hers (Di giovedì 13 aprile 2023) Mikhaël Hers, dopo il successo di “Amanda” (2018), ha presentato il suo nuovo film “Les passagers de la nuit” (Passeggeri della notte, ndr), in concorso al 72° Festival di Berlino, in arrivo nelle nostre sale il 13 Aprile. Il regista francese si è distinto per lo stile raffinato dei suoi melò. Il film si apre con l’ombra della diciottenne girovaga Talulah (Noeé Abita) riflessa nella carta labirintica della metro parigina, il luogo di passaggio per eccellenza. È la notte tra il 10 e l’11 Maggio 1881, le strade di Parigi sono in festa per l’imminente elezione del nuovo presidente François Mitterand. Dalla grande finestra del suo appartamento l’insonne Elisabeth (Charlotte Gainsbourg) ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023), dopo il successo di “Amanda” (2018), ha presentato il suo“Les passagers de la nuit” (, ndr), in concorso al 72° Festival di Berlino, in arrivo nelle nostre sale il 13 Aprile. Il regista francese si è distinto per lo stile raffinato dei suoi melò. Ilsi apre con l’ombradiciottenne girovaga Talulah (Noeé Abita) riflessa nella carta labirinticametro parigina, il luogo di passaggio per eccellenza. È latra il 10 e l’11 Maggio 1881, le strade di Parigi sono in festa per l’imminente elezione delpresidente François Mitterand. Dalla grande finestra del suo appartamento l’insonne Elisabeth (Charlotte Gainsbourg) ...

