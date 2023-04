Pasqualino Monti: “Con me il ritorno dei siciliani nei porti” (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “La mia più grande soddisfazione in questi cinque anni alla guida dell’Autorità portuale della Sicilia Occidentale è stata certamente il ritorno della gente, dei siciliani. Una cosa inaspettata per chi nei primi momenti aveva vissuto un momento di sorpresa. Ma bisognava partire in quel modo, in maniera dirompente, rompendo alcuni equilibri che purtroppo erano strutturati da troppo tempo, e che facevano solo il male di questa terra e dei suoi porti”. Lo ha detto all’Adnkronos Pasqualino Monti, Presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, da poco nominato amministratore delegato Enav. “Sono, invece, molto soddisfatto che i siciliani abbiano compreso, sulla base deli lavori fatti, le mie intenzioni”, ha concluso Monti a margine ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “La mia più grande soddisfazione in questi cinque anni alla guida dell’Autorità portuale della Sicilia Occidentale è stata certamente ildella gente, dei. Una cosa inaspettata per chi nei primi momenti aveva vissuto un momento di sorpresa. Ma bisognava partire in quel modo, in maniera dirompente, rompendo alcuni equilibri che purtroppo erano strutturati da troppo tempo, e che facevano solo il male di questa terra e dei suoi”. Lo ha detto all’Adnkronos, Presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, da poco nominato amministratore delegato Enav. “Sono, invece, molto soddisfatto che iabbiano compreso, sulla base deli lavori fatti, le mie intenzioni”, ha conclusoa margine ...

