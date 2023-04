(Di giovedì 13 aprile 2023) È giàdefinito “la risposta a I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, Strange Way of Life, il western diAlmodóvar che ha come protagonisti Ethan Hawke e. Il cortometraggio del regista due volte premio Oscar sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, fuori concorso. Si tratta di un western gay, un’opera di 30 minuti che vedeed Ethan Hawke nei panni di un pistolero e di uno sceriffo, che si ritrovano dopo decenni. Ed è Almodóvar in persona ad aver descritto il suo corto come “la mia risposta a Brokeback Mountain“, a lui proposto nei primi anni 2000 per poi cedere il progetto ad Ang Lee che ne ha tratto un film drammatico datato 2005, capace dire con poesia la particolare storia di due ...

Strange Way of Life - Ethan Hawke e Pedroprotagonisti di un western queer Al momento non ... Il cortometraggio è stato girato nel deserto di Tabernas, in Almeria, edell'incontro di ......Italia verrà distribuito prossimanente sulla piattaforma di Mubi) con Ethan Hawke e Pedro, ... Ambientato negli anni '80, nel mondo clandestino dei 'tombaroli',di un giovane archeologo ...protagonste della pellicola chedi una coppia sposata che si sente sotto pressione quando ... Con Ethan Hawke e Pedro. Da segnalare, fuori concorso, Occupied City di Steve McQueen . C'è ...

Pascal racconta il suo cowboy gay: “Recitare per Pedro è stato incredibile” - Luce Luce

In queste ore, MUBI ha annunciato di aver acquisito i diritti di distribuzione di Strange Way of Life, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming in una data ancora da definirsi.In un’intervista con Esquire, l’attore 48enne ha espresso tutta la propria ammirazione verso Lux, definendola ‘una delle personalità più potenti che conosce’ : “I l mio lato protettivo è letale, ma ho ...