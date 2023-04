(Di giovedì 13 aprile 2023)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Mondiale per club, Champions League, Europa League, Conference League, Nations League ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dricca offerta Sky Sport ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaoulCortes : @90ordnasselA Bisogna avere pazienza e non rischiare anche perché se tutto va come deve a maggio avremo un altro me… - ENGL0TT : @tinyvillanelle guarda ti dico, il Napoli delle prime partite di champions se la poteva davvero giocare.. oggi non… - emisruiyes93 : @_cristiano73 Ad oggi, il percorso Champions è tanto inaspettato quanto meritato. Abbiamo avuto un pizzico di fortu… - secondoelle : partite che posso vedere oggi: 0 e dopo dite che l’università non rovina la vita - EryCorona90 : Oggi partite per cuori e stomaci forti: #Musetti con Nole e Matteo con Rune. Forza ragazzi forza forza forza forza.… -

... non sia mai, quella del locale) stancamente, brancolando tra i risultati dellee cercando ... è stato condannato per vicende legate ai soldi, ma a nessuno interessa, anzi al giorno d'è ......che ha vinto ottosu 11 in Billie Jean King Cup. Convocate anche Rebecca Marino (81), Katherine Sebov (136) che in nazionale non gioca dal 2018, e Gabriela Dabrowski (n.7 in doppio), ad...I dem si sono dati, infatti, dieci giorni di tempo a partire daper elaborare un ... Per evitare che in occasione delladella Roma si intasi il IV municipio, i consiglieri vogliono infatti ...

Le partite di oggi: il programma di giovedì 13 aprile TUTTO mercato WEB

(ANSA) - ANACAPRI, 13 APR - Parto in casa durante la notte in un'abitazione ad Anacapri: un fatto straordinario nel comune isolano perchè dal lontano luglio 1993 non si registrava nessuna nascita ...Un girone di ritorno con 17 punti, la squadra di D’Angelo sarebbe decima. E il rendimento offensivo è calato drasticamente: solo 5 gol dagli attaccanti.