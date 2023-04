"Partita chiusa, ne abbiamo parlato troppo": Calenda sul terzo polo (Di giovedì 13 aprile 2023) “Dovevamo fare un passo avanti promesso agli elettori, cioè chiudere i due partiti e farne uno unico. Renzi ha proposto di fare un terzo e tenere aperti i due che ci sono, ma gli abbiamo detto che così non va bene. La Partita mi sembra sia chiusa, ne abbiamo parlato anche troppo. Ho ricevuto insulti di ogni genere da Italia Viva. Renzi doveva fare due passi di lato e invece ha ripreso a dicembre e ha esautorato tutto il gruppo che stava nella federazione del terzo polo di Italia Viva. Fine. Tutto si farà con Azione, e Renzi farà il suo percorso. Spero continueremo a lavorare nei gruppi parlamentari. Ma sono due partiti distinti”, le parole di Carlo Calenda, leader di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “Dovevamo fare un passo avanti promesso agli elettori, cioè chiudere i due partiti e farne uno unico. Renzi ha proposto di fare une tenere aperti i due che ci sono, ma glidetto che così non va bene. Lami sembra sia, neanche. Ho ricevuto insulti di ogni genere da Italia Viva. Renzi doveva fare due passi di lato e invece ha ripreso a dicembre e ha esautorato tutto il gruppo che stava nella federazione deldi Italia Viva. Fine. Tutto si farà con Azione, e Renzi farà il suo percorso. Spero continueremo a lavorare nei gruppi parlamentari. Ma sono due partiti distinti”, le parole di Carlo, leader di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Terzo Polo, Calenda: 'Partita chiusa, Renzi ha contraddetto le promesse fatte agli elettori'. Il leader di Azione: 'Spero… - middleton____ : @catocate Se non ci fosse stata quella ripartenza su errore di Lobo e il conseguente gol su errore di Meret, starem… - infoitinterno : Nomine, partita chiusa. Meloni: vertici scelti per competenze non per appartenenze - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Partita #nomine chiusa: Cingolani a Leonardo, Descalzi all'Eni, Cattaneo a Enel, Del Fante alle Poste - CasatiSilvano : Terzo Polo, Calenda: «Partita chiusa, rimarranno due partiti distinti» -

Milan, ricomincio da due Così dovrà essere l'atteggiamento del Milan! La qualificazione non è ancora chiusa, ma apertissima, e servirà ancora una partita di altissimo livello come quella vista ieri o al Diego Armando ... Polizia locale trova autista bus scolaresca con tasso alcolemico alto ...ad organizzare la sostituzione dell'autista con un altro conducente di pullman e la gita è partita ... strada chiusa Luca Batt ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Frana a Gneo Superiore: strada chiusa ... Genova, la grandine rallenta il traffico all'aeroporto: due voli cancellati 'La grande macchina per prenotare i vaccini per gli over 80 è partita bene, speriamo vada avanti ... La strada è rimasta chiusa per rimuovere le auto ed effettuare i rilievi del caso. […] Cronaca ... Così dovrà essere l'atteggiamento del Milan! La qualificazione non è ancora, ma apertissima, e servirà ancora unadi altissimo livello come quella vista ieri o al Diego Armando ......ad organizzare la sostituzione dell'autista con un altro conducente di pullman e la gita è... stradaLuca Batt ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Frana a Gneo Superiore: strada...'La grande macchina per prenotare i vaccini per gli over 80 èbene, speriamo vada avanti ... La strada è rimastaper rimuovere le auto ed effettuare i rilievi del caso. […] Cronaca ... Terzo Polo, Calenda: «Partita chiusa, rimarranno due partiti distinti» Corriere TV Festa scudetto Napoli, più agenti e un piano sicurezza sia in occasione della festa organizzata che si svolgerà a chiusura del campionato il 4 giugno. In questa data - si apprende - i festeggiamenti si svolgeranno nel post partita all'interno dello stadio ... Manovre stipendi Juve, Borello: "Patteggiamento Perché Chiné può negarlo" Avvocato Borello, ieri il procuratore Chiné ha inviato la notifica di chiusura indagini relativa al secondo fascicolo ... entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato alle parti per richiedere ... sia in occasione della festa organizzata che si svolgerà a chiusura del campionato il 4 giugno. In questa data - si apprende - i festeggiamenti si svolgeranno nel post partita all'interno dello stadio ...Avvocato Borello, ieri il procuratore Chiné ha inviato la notifica di chiusura indagini relativa al secondo fascicolo ... entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato alle parti per richiedere ...