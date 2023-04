“Partita ancora apertissima”: le parole di Spalletti dopo Milan-Napoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Spalletti ironico ma anche sereno alla fine della Partita di Champions League tra Milan e Napoli: “Partita ancora apertissima”, dice ai microfoni di Amazon Prime Video, “perché si sapeva anche prima che era difficile portare a casa un risultato che poteva determinare anche il secondo match”. Sull’atteggiamento e la Partita della sua squadra inizia con i complimenti a tutti perché “ho visto un grande atteggiamento. Era facile portarsi dietro la Partita di campionato, invece c’è stata una grande reazione caratteriale”. “I miei giocatori”, continua il tecnico partenopeo “non hanno esperienza internazionale, non hanno l’età che gli permette di aver giocato partite del genere, ma ho visto una grande reazione”. Sulla Partita ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023)ironico ma anche sereno alla fine delladi Champions League tra: “”, dice ai microfoni di Amazon Prime Video, “perché si sapeva anche prima che era difficile portare a casa un risultato che poteva determinare anche il secondo match”. Sull’atteggiamento e ladella sua squadra inizia con i complimenti a tutti perché “ho visto un grande atteggiamento. Era facile portarsi dietro ladi campionato, invece c’è stata una grande reazione caratteriale”. “I miei giocatori”, continua il tecnico partenopeo “non hanno esperienza internazionale, non hanno l’età che gli permette di aver giocato partite del genere, ma ho visto una grande reazione”. Sulla...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - mirkonicolino : La 29a giornata di #SerieA ha totalizzato su #DAZN 4,9 milioni di telespettatori totali, il dato più basso del 2023… - AliprandiJacopo : La partita del sacrificio. Un tiro in porta, poche occasioni ma tanto lavoro di tutti per chiudere gli spazi e non… - Salvato11163877 : RT @iznat4: Se al ritorno mette ancora Mario rui non vedrò mai più una partita di calcio - AndreaB21945329 : @andrea3658 @Alakazam996 @Lark_Bruns94 @SpudFNVPN Risposta: certo che posso dato che la prima partita a noi non imp… -