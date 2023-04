Parte la missione migranti, Meloni vola in Etiopia: il piano di cooperazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Rafforzamento delle relazioni bilaterali, migranti, cooperazione economica, sviluppo delle partnership commerciali. Questi i temi al centro della missione che attende da domani fino a sabato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Addis Abeba. La visita della premier in Etiopia è la prima di un capo di governo occidentale dalla cessazione delle ostilità in Tigray e il terzo incontro con il primo ministro Abiy. Il programma della trasferta prevede un colloquio con il presidente dell'Unione Africana, Moussa Faki. Subito dopo, al Palazzo nazionale, ci sarà un incontro tête-à-tête con il primo ministro etiope, seguito da un pranzo di lavoro. Al termine ci sarà un colloquio bilaterale con il presidente somalo Sheikh, prima dell'incontro trilaterale con il primo ministro Abiy previsto il giorno ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Rafforzamento delle relazioni bilaterali,economica, sviluppo delle partnership commerciali. Questi i temi al centro dellache attende da domani fino a sabato la presidente del Consiglio, Giorgia, ad Addis Abeba. La visita della premier inè la prima di un capo di governo occidentale dalla cessazione delle ostilità in Tigray e il terzo incontro con il primo ministro Abiy. Il programma della trasferta prevede un colloquio con il presidente dell'Unione Africana, Moussa Faki. Subito dopo, al Palazzo nazionale, ci sarà un incontro tête-à-tête con il primo ministro etiope, seguito da un pranzo di lavoro. Al termine ci sarà un colloquio bilaterale con il presidente somalo Sheikh, prima dell'incontro trilaterale con il primo ministro Abiy previsto il giorno ...

