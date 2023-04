Parte la Missione JUICE in viaggio verso Giove. Guarda la diretta video. 14 aprile alle 14:14 (Di giovedì 13 aprile 2023) Partirà venerdì 14 aprile 2023 la Missione per Giove e le sue lune ghiacciate. Ultima fermata Ganimede, la più grande luna del Sistema Solare, unica con un suo campo magnetico e forse potrebbe avere anche oceani di acqua. Il lancio di JUpiter ICy-moons Explorer (JUICE) è a cura dell’agenzia spaziale europea ESA Si tratta di una delle missioni più spettacolari di sempre che ci farà vedere delle foto pazzesche di Giove e delle sue lune. Il razzo europeo Ariane5 partirà il 14 aprile alle 14:14 da Kouru, in Guiana Francese. Arrivo stimato di JUICE entro luglio 2031. Dopo 26 minuti dal lancio, lo stadio superiore di Ariane 5 si staccherà da JUICE.Dopo 17 giorni e 99 minuti, i pannelli solari, le antenne, le sonde e ... Leggi su udine20 (Di giovedì 13 aprile 2023) Partirà venerdì 142023 lapere le sue lune ghiacciate. Ultima fermata Ganimede, la più grande luna del Sistema Solare, unica con un suo campo magnetico e forse potrebbe avere anche oceani di acqua. Il lancio di JUpiter ICy-moons Explorer () è a cura dell’agenzia spaziale europea ESA Si tratta di una delle missioni più spettacolari di sempre che ci farà vedere delle foto pazzesche die delle sue lune. Il razzo europeo Ariane5 partirà il 1414:14 da Kouru, in Guiana Francese. Arrivo stimato dientro luglio 2031. Dopo 26 minuti dal lancio, lo stadio superiore di Ariane 5 si staccherà da.Dopo 17 giorni e 99 minuti, i pannelli solari, le antenne, le sonde e ...

