Paracadutista della Folgore precipita nel giardino di una casa e muore: la tragedia a Lucca (Di giovedì 13 aprile 2023) Potrebbe essere stato un malore durante la discesa a causare il decesso di Gianluca Spina, sottufficiale Paracadutista della Folgore morto oggi precipitando nel giardino di un’abitazione privata a Orentano, al confine tra le province di Pisa e Lucca, durante un lancio di addestramento nel territorio del comune di Altopascio (Lucca). Chi era Gianluca Spina, il Paracadutista della Folgore morto Spina, 49 anni, originario di Cosenza e residente in provincia di Siena, sergente, era in servizio presso il 186/o reggimento Folgore di stanza a Siena, erede del contingente schierato a El Alamein e di cui custodisce la bandiera di guerra decorata dalla Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il lancio di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Potrebbe essere stato un malore durante la discesa a causare il decesso di Gianluca Spina, sottufficialemorto oggindo neldi un’abitazione privata a Orentano, al confine tra le province di Pisa e, durante un lancio di addestramento nel territorio del comune di Altopascio (). Chi era Gianluca Spina, ilmorto Spina, 49 anni, originario di Cosenza e residente in provincia di Siena, sergente, era in servizio presso il 186/o reggimentodi stanza a Siena, erede del contingente schierato a El Alamein e di cui custodisce la bandiera di guerra decorata dalla Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il lancio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiToscana : Un #paracadutista della Folgore del 186/o reggimento di stanza a Siena è morto dopo essere precipitato nel giardino… - paola124291 : RT @actarus1070: Malore in volo, muore paracadutista Folgore Eddai su è sempre successo chi non ricorda in passato almeno un malore di un… - Batmax60 : RT @actarus1070: Malore in volo, muore paracadutista Folgore Eddai su è sempre successo chi non ricorda in passato almeno un malore di un… - ElveAngelic : RT @InFoDifesa: Ci stringiamo intorno alla comunità della Folgore in lutto per la perdita del Sergente Maggiore Gianluca Spina, caduto trag… - MarcoMerli11 : RT @Ardito98731919: Malore in volo, (ovviamente #nessunacorrelazione) muore paracadutista della Folgore -