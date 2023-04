Parà della Folgore precipita nel giardino di un’abitazione in Toscana: morto 49enne. L’ipotesi di un malore durante il lancio (Di giovedì 13 aprile 2023) Un Parà della Folgore è precipitato nel giardino di un’abitazione a Orentano, in provincia di Pisa al confine con quella di Lucca. Il militare, che apparteneva al 186esimo reggimento di stanza a Siena, stava partecipando a un’esercitazione. La vittima si chiamava Gianluca Spina e aveva 49 anni, era originario di Cosenza e viveva a Siena. Secondo i primi accertamenti la vittima è stata colta da malore durante un lancio di addestramento nel territorio di Altopascio. Sarà l’autopsia – già disposta dalla Procura di Pisa – ad accertare le cause. Il primo allarme è stato dato intorno all’ora di pranzo dai proprietari dell’abitazione che hanno scoperto il paracadutista a terra e privo di coscienza. Stando alla prima ricostruzione degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Unto neldia Orentano, in provincia di Pisa al confine con quella di Lucca. Il militare, che apparteneva al 186esimo reggimento di stanza a Siena, stava partecipando a un’esercitazione. La vittima si chiamava Gianluca Spina e aveva 49 anni, era originario di Cosenza e viveva a Siena. Secondo i primi accertamenti la vittima è stata colta daundi addestramento nel territorio di Altopascio. Sarà l’autopsia – già disposta dalla Procura di Pisa – ad accertare le cause. Il primo allarme è stato dato intorno all’ora di pranzo dai proprietari dell’abitazione che hanno scoperto il paracadutista a terra e privo di coscienza. Stando alla prima ricostruzione degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Parà della Folgore precipita nel giardino di un’abitazione in Toscana: morto 49enne. L’ipotesi di un malore durante… - tiganisandro : RT @BrandauerLudwig: IN 72 ORE RIPULIAMO LA NAZIONE .DICE IL COMANDANTE DELLA FOLGORE ( PARA').. - Ado06408275 : RT @BrandauerLudwig: IN 72 ORE RIPULIAMO LA NAZIONE .DICE IL COMANDANTE DELLA FOLGORE ( PARA').. - Lorenzxo2 : RT @BrandauerLudwig: IN 72 ORE RIPULIAMO LA NAZIONE .DICE IL COMANDANTE DELLA FOLGORE ( PARA').. - Brigante1959 : RT @BrandauerLudwig: IN 72 ORE RIPULIAMO LA NAZIONE .DICE IL COMANDANTE DELLA FOLGORE ( PARA').. -

Lecce, "Il giro del mondo in 12 compositori": il 23 aprile il Concerto con Aperitivo Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è ... Parà della Folgore muore durante l'esercitazione: mistero sulla causa La vittima è il 49enne sergente maggiore Gianluca Spina, originario di Cosenza. La tragedia è avvenuta intorno all'ora di pranzo durante un lancio a caduta libera nella zona adibita per l'... Precipita in un giardino durante esercitazione, morto parà siciliano Un paracadutista della Folgore del 186/o reggimento di stanza a Siena è morto dopo essere precipitato nel giardino di ... Il parà potrebbe essere rimasto vittima di un malore o altre cause simili che ... Prevendite disponibili presso la sedeCamerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è ...La vittima è il 49enne sergente maggiore Gianluca Spina, originario di Cosenza. La tragedia è avvenuta intorno all'ora di pranzo durante un lancio a caduta libera nella zona adibita per l'...Un paracadutistaFolgore del 186/o reggimento di stanza a Siena è morto dopo essere precipitato nel giardino di ... Ilpotrebbe essere rimasto vittima di un malore o altre cause simili che ... Morto un parà della Folgore durante un'esercitazione, il dramma nel ... Open