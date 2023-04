Papaleo | ' Scordato? Racconto l' aridità emotiva al tempo dei social'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Rocco Papaleo con Giorgia in 'Scordato' - rkomidriver : RT @Radio1Rai: Cinema. Da domani nelle sale 'Scordato'. Il film segna il ritorno di Rocco Papaleo dietro e davanti la macchina da presa e l… - Angelapalmas2 : RT @Rocco_Papaleo: Amici di Milano, messaggio per voi. Collegatevi a questo link - ste_post : RT @Radio1Rai: Cinema. Da domani nelle sale 'Scordato'. Il film segna il ritorno di Rocco Papaleo dietro e davanti la macchina da presa e l… - stonato_ : RT @Radio1Rai: Cinema. Da domani nelle sale 'Scordato'. Il film segna il ritorno di Rocco Papaleo dietro e davanti la macchina da presa e l… -

', nel senso anche di alterato nell'accordatura. Roccotorna alla regia col suo nuovo film, in uscita nelle sale il 13 aprile, da lui anche scritto e interpretato. Storia di Orlando, ...Fotogallery - Ariana Grande dimagrita mette in allarme i fan AL CINEMA Fotogallery - Roccoe Giorgia, le foto di scena da '' DALL'8 NOVEMBRE AL CINEMA Fotogallery - 'The Marvels', arriva il primo trailer SUCCESSO PER L'EVENTO A LONDRA Fotogallery - Star Wars Celebration ...Fotogallery - Roccoe Giorgia, le foto di scena da '' DALL'8 NOVEMBRE AL CINEMA Fotogallery - 'The Marvels', arriva il primo trailer SUCCESSO PER L'EVENTO A LONDRA Fotogallery - Star ...

“Scordato”, nel senso anche di alterato nell’accordatura. Rocco Papaleo torna alla regia col suo nuovo film, in uscita nelle sale il 13 aprile, da lui anche scritto ...Intrigante! Scordato di Rocco Papaleo Per gli amanti della commedia, un’opera intimista, matura e malinconica sui legami famigliari e la necessità di perdonare: Scordato di e con Rocco Papaleo. Nel ...