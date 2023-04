Papa “Privare anziani delle medicine è eutanasia progressiva”

(Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il ritorno della ‘povertà di salutè sta assumendo in Italia proporzioni importanti, soprattutto nelle Regioni segnate da situazioni socio-economiche più difficili. Ci sono persone che per scarsità di mezzi non riescono a curarsi, per le quali anche il pagamento di un ticket è un problema; e ci sono persone che hanno difficoltà di accesso ai servizi sanitari a causa di lunghissime liste d’attesa, anche per visite urgenti e necessarie! Il bisogno di cure intermedie poi è sempre più elevato, vista la crescente tendenza degli ospedali a dimettere i malati in tempi brevi, privilegiando la curafasi più acute della malattia rispetto a quellapatologie croniche: di conseguenza queste, soprattutto per gli, stanno diventando un problema serio anche dal punto di vista economico, con il rischio di favorire ...

Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in Udienza al Palazzo Apostolico Vaticano, i Membri dell'Associazione Religiosa Istituti Socio - Sanitari (ARIS). "Un anziano deve prendere le medicine, e se per ...

ROMA (ITALPRESS) – "Il ritorno della 'povertà di salutè sta assumendo in Italia proporzioni importanti, soprattutto nelle Regioni ...