Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati? Arriva la replica della coppia (Di giovedì 13 aprile 2023) Il web è esploso in queste ore quando Dagospia ha rivelato in anteprima che la storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sarebbe finita, tanto che l’annuncio ufficiale era atteso nel corso della prossima intervista a Verissimo. N’è scaturita un’ondata di diffusione che ha portato il nome dei due persino in testa alle tendenze social. Tuttavia, proprio i diretti interessati sono intervenuti a distanza di poche ore con un video che parla piuttosto chiaro. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la replica a Dagospia Sembrava proprio non avere dubbi Dagospia nell’annunciare la fine del matrimonio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 aprile 2023) Il web è esploso in queste ore quando Dagospia ha rivelato in anteprima che la storia d’amore trasarebbe finita, tanto che l’annuncio ufficiale era atteso nel corsoprossima intervista a Verissimo. N’è scaturita un’ondata di diffusione che ha portato il nome dei due persino in testa alle tendenze social. Tuttavia, proprio i diretti interessatiintervenuti a distanza di poche ore con un video che parla piuttosto chiaro.: laa Dagospia Sembrava proprio non avere dubbi Dagospia nell’annunciare la fine del matrimonio di. ...

