Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli rispondono in un video alle voci sulla loro separazione

(Di giovedì 13 aprile 2023) I rumors che parlano di una possibile rottura trasono stati smentiti con ironia dalla coppia che, sposata da 25 anni, parla di “Dilemma morale”. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia e Biccy, la storia d’amore tra i due sarebbe giunta al capolinea, ma ilpubblicato sul profilo Instagram di, contesta la notizia. La coppia, infatti, si troverebbe in vacanzaMaldive e mette in discussione la news secondo cui, prossimamente ospite di Silvia Toffanin, avrebbe ufficializzato ladaa Verissimo nel corso delle prossime puntate, mentre il celebre conduttore di Avanti un altro reagisce prontamente al clamore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialme… - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis replicano alla notizia lanciata di Dagospia - infoitcultura : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati - Giornaleditalia : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati? La verità - VIDEO - lacittanews : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati? La risposta arriva tramite un video pubblicato dalla coppia!… -

... sebbene nei panni dell'opinionista, ovvero Sonia Bruganelli (che ieri ha smentito la rottura dal marito). A proposito di Nikita Pelizon , vincitrice del GF Vip 7, invece, in una sua ...La notizia della separazione di Sonia Bruganelli eè stata rivelata da Dagospia nel pomeriggio di oggi, ma sembra tuttavia che dovesse diventare ufficiale solo durante una puntata di 'Verissimo' con Silvia Toffanin nel weekend del 15 - ...Leggi Anche Sonia Bruganelli: 'Andate oltre i letti separati, conho costruito una grande famiglia' 'Che facciamo - chiedealla Bruganelli in un video in cui appaiono insieme nella piscina di una spa - Ci separiamo in modo da non smentire ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli «si sono lasciati, pronto il comunicato». La coppia su Instagram: «Non smenti ilmessaggero.it

Sembra essere giunto al capolinea l'amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. A svelare l’indizio sulla prossima fine del rapporto tra i… Leggi ...Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vivono da tempo in case separate. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono in crisi profonda. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono alla fine della loro storia d”amore.