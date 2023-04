Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno fatto un video da vedere per commentare le voci sul matrimonio finito | eccolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialme… - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis replicano alla notizia lanciata di Dagospia - FQMagazineit : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno fatto un video (da vedere) per commentare le voci sul matrimonio finito: ecc… - FavilliMartina : RT @trash_italiano: Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialmente… - marcuspascal1 : RT @andfranchini: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, «matrimonio finito dopo 21 anni»- -

La coppia risponde alle voci sulla separazione con ironia: "Ora ci troviamo davvero in difficoltà" Di: Alessandra Leoe la moglie Sonia Bruganelli si separano Ieri la notizia impazzava tra le testate e sui social, ma la coppia non aveva ancora né confermato né smentito. Fino a poche ore fa, quando ha ...e Sonia Bruganelli hanno scelto di rispondere con ironia alle indiscrezioni sulla "fine del loro matrimonio" annunciate da Dagospia secondo cui la comunicazione ufficiale è attesa a "...e Sonia Bruganelli divorziano Come un fulmine a ciel sereno sono arrivati i primi rumors ieri pomeriggio riguardo ad un possibile addio per la coppia con tanto di location per l'...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: le voci sulla rottura e la loro replica via social Vanity Fair Italia

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati La risposta arriva tramite un video pubblicato dalla coppia!Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli «si sono lasciati» dopo 25 anni di matrimonio e la comunicazione della rottura tra i due «arriverà nel corso di una delle ...