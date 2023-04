Paola Turani ho dei brufoli sulla fronte dovrebbe essere qualcosa legato al fegato malfunzionante le risposte dei fan (Di giovedì 13 aprile 2023) La modella Paola Turani sui social racconta: «Mi sono usciti alcuni brufoli sotto pelle in fronte. Ho letto che dovrebbe essere qualcosa legato al fegato malfunzionante». Paola Turani, influencer bergamasca e modella, nelle sue ultime Instagram stories ha esposto una sua preoccupazione: i brufoli sotto pelle sulla fronte. Perchè sì, non sono solo gli adolescenti Leggi su people24.myblog (Di giovedì 13 aprile 2023) La modellasui social racconta: «Mi sono usciti alcunisotto pelle in. Ho letto cheal»., influencer bergamasca e modella, nelle sue ultime Instagram stories ha esposto una sua preoccupazione: isotto pelle. Perchè sì, non sono solo gli adolescenti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Paola Turani brufoli sulla fronte: «Colpa del fegato?». Dieta reni e digestione: le risposte dei fan - #Paola… - foreverGaia21 : @Fresa60694515 @pierpaolopretel Quindi Paola turani che ha lasciato il figlio piccolo con il marito ed è andata al… - chiarabottino_ : il figlio di paola turani è bellissimo - Inanimo_ : RT @CalamityJade88: Non vi perdonerò mai l’aver reso famose persone come Giulia Torelli, Paola Turani, Veronica Ferraro, Camilla Boniardi,… - jessy93js : @anitram______ Non so se ci va anche quest'anno.. Lo scorso anno ci andò pure Paola turani.. -