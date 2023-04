Paola Turani, brufoli sulla fronte: «Colpa del fegato?». Dieta, reni e digestione: le risposte dei fan (Di giovedì 13 aprile 2023) Paola Turani, influencer bergamasca e modella, nelle sue ultime Instagram stories ha esposto una sua preoccupazione: i brufoli sotto pelle sulla fronte. Perchè sì, non sono solo gli adolescenti a dover combattere con i brufoli e bollicine. Infatti, Paola Turani ha esplicitamente affermato: «Mi sono usciti alcuni brufoli sotto pelle in fronte. Ho letto che quando escono in fronte dovrebbe essere qualcosa legato al fegato malfunzionante». Paola Turani e i brufoli Naturalmente non si tratta di una regola universale perché la tipologia di pelle, lo stile di vita e la Dieta sono tutti fattori da tenere in considerazione. A ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 13 aprile 2023), influencer bergamasca e modella, nelle sue ultime Instagram stories ha esposto una sua preoccupazione: isotto pelle. Perchè sì, non sono solo gli adolescenti a dover combattere con ie bollicine. Infatti,ha esplicitamente affermato: «Mi sono usciti alcunisotto pelle in. Ho letto che quando escono indovrebbe essere qualcosa legato almalfunzionante».e iNaturalmente non si tratta di una regola universale perché la tipologia di pelle, lo stile di vita e lasono tutti fattori da tenere in considerazione. A ...

