Paola & Chiara svelano i motivi dietro la loro rottura (Di giovedì 13 aprile 2023) Le due da qualche mese sono tornate a cantare insieme Paola & Chiara da qualche mese sono tornate, dopo anni, a esibirsi e cantare e quest'anno hanno preso parte anche al Festival di Sanremo 2023. Le due hanno così parlato in un'intervista a Repubblica, ripercorrendo le tappe di questa reunion. L'ultima volta avevano cantante insieme nel 2013. Paola spiega: «In quei dieci anni la vita ha preso il sopravvento, abbiamo vissuto le esperienze che avremmo sempre voluto fare: io volevo proseguire con la musica e con le mie serate da dj». Chiara invece preferiva concentrarsi «sempre più spesso alla recitazione. Tra le ultime cose fatte ho partecipato a una puntata della serie Mare fuori». E sui motivi che portano alla rottura: «Abbiamo avuto brani che sono andati molto ...

