Palloncini bianchi, lacrime e applausi al funerale di Federica Tarallo, “Guarda la sua bimba dal Paradiso” (Di giovedì 13 aprile 2023) Monreale – Una giornata buia quella di oggi per Monreale. La città si è fermata per dare l’ultimo saluto a Federica Tarallo, la giovane mamma di soli 27 anni che ha perso la vita dopo aver partorito la sua bambina tanto attesa. Il corteo funebre, accompagnato dalla famiglia della ragazza, si è mosso lentamente verso (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 13 aprile 2023) Monreale – Una giornata buia quella di oggi per Monreale. La città si è fermata per dare l’ultimo saluto a, la giovane mamma di soli 27 anni che ha perso la vita dopo aver partorito la sua bambina tanto attesa. Il corteo funebre, accompagnato dalla famiglia della ragazza, si è mosso lentamente verso (Monrealelive.it)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioVuoloo : Pellare, lacrime e palloncini bianchi: l'ultimo saluto a Rafael è straziante - CorriereAdriati : Palloncini bianchi dalla Puglia alle Marche per Giuseppe Leonci morto a Serra de'... - LaGazzettaWeb : Studente pugliese morto durante stage, per i suoi 18 anni palloncini bianchi in volo - StampaNovara : Quattrocento palloncini bianchi e rosa con la banda per dare l’addio a India - lacittanews : Palloncini bianchi, silenzio e tanto dolore a Casal Bertone, dove sono stati celebrati i funerali di Angelica, la b… -