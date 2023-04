Pallavolo | tragedia a Istanbul | trovata morta Julia Ituma | in trasferta con l’Igor Gorgonzola Novara

(Di giovedì 13 aprile 2023), dove si trovava inla squadra didelper giocare la semifinale di Champions League: l’atleta 18enneè statasenza vita. Sarebbe precipitata da una finestra della sua stanza d’albergo. Ancora sconosciute le cause della morte, ma – secondo quanto riporta il Corriere della Sera – l’ipotesi è che si tratti di un gesto volontario.è nata a Milano e aveva origini nigeriane. Era considerata una promessa del volley nel ruolo da opposto: in molti la paragonavano alla campionessa della Nazionale italiana, Paola Egonu. Era la sua prima stagione nella squadra piemontese: prima giocava nel Club Italia. Foto copertina: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una tragedia immane sconvolge la pallavolo e lo sport italiano È morta nella notte a 18 anni l’azzurra Julia Ituma - T7TorreSette : Tragedia in #Turchia, dove #JuliaItuma si trovava con la squadra dell'@IGOR_Volley per disputare i quarti di… - Antonio23667226 : - gstvtr1 : RT @fanpage: Una tragedia immane sconvolge la pallavolo e lo sport italiano È morta nella notte a 18 anni l’azzurra Julia Ituma https://t.c… - CarloLisi : RT @iVolleymagazine: Pallavolo - Tragedia ad Istanbul: Julia Ituma è morta -

Il mondo dellae dello sport sono sotto choc dopo la notizia diffusa questa mattina. E i dettagli sullasono al momento ancora da accertare. La giocatrice si trovava in Turchia per ...nel dopopartita dei quarti di finale di Champions League di volley femminile: Julia Ituma, ... La Ituma era uno dei prospetti più interessanti dellafemminile azzurra. Nata a Milano da ...a Istanbul, dove si trovava in trasferta la squadra didell'Igor Gorgonzola Novara per giocare la semifinale di Champions League: l'atleta 18enne Julia Ituma è stata trovata senza ...

Tragedia nel volley: trovata morta Julia Ituma Tuttosport

Tragedia nella notte dopo la partita di Champions League a Istanbul della Igor Novara: la giocatrice milanese aveva 18 anni ...(Adnkronos) - Tragedia nel mondo del volley femminile. La pallavolista Julia Ituma è stata trovata morta a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la squadra per la semifinale di Champions League, g ...