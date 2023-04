Pallavolo | Julia Ituma trovata morta a Istanbul Aveva giocato anche a Scandicci I media turchi | “Si è suicidata”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Suicidio? E perchè a nemmeno 19 anni e con una grande carriera sportiva davanti? La notizia, raccapriccianteper chi non la conosceva, è che, pallavolista dell'Igor Gorgonzola di Novara, con un passatonella Savino Del Bene di, èla scorsa notte ad, cadendo da una finestra dell'albergo dove alloggiava la squadra. Lo confermano fonti del club e della feder. La ragazza, italiana di origini nigeriane, era ina con le compagne dovein Champions League il ritorno dei quarti

Una storia lunga quella dicon la, iniziata a 11 anni nella società parrocchiale milanese San Filippo Neri, ma poi acquistata dalla Savino Del Bene Scandicci , club di A - 1. Già a 15 ...Nata a Milano l'8 ottobre 2004, il suoidolo era il centrale cubano Robertlandy Simon Bestseller di Amazon Mondo dellain lutto per la morte diItuma. Nata a Milano l'8 ottobre 2004 da, genitori nigeriani, alta 192 cm, è deceduta mentre la sua squadra - l'Igor Gorgonzola Novara - era in trasferta a ...Il primo pensiero va alla famiglia di, alla quale invio le più sentite condoglianze e garantisco che la Federazione Italianafornirà il massimo sostegno - prosegue Manfredi - Siamo in ...

Julia Ituma è morta: la pallavolista di Novara trovata senza vita in Turchia la Repubblica

Tragedia nel mondo della pallavolo e dello sport italiano: questa notte è morta a Istanbul Julia Ituma. La ragazza, 18 anni, era una pallavolista della Igor Novara e della nazionale giovanile italiana ...Le indagini sono in corso, ma qualsiasi possano essere state le circostanze, non ci riporteranno Julia con la sua solarità e il suo ... delle compagne di squadra e di tutto il movimento della ...