Pallamano | Giuseppe Tedesco | “Contento per 90 dei 120 min giocati | è mancata un po’ di forza”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Come da pronostico l’Italia dellafemminile è uscita sconfitta dal doppio confronto avvenuto contro la Slovenia e valido per le Qualificazioni ai Campionati Mondiali 2023 che si svolgeranno a fine anno, precisamente dal 30 novembre al 17 dicembre, tra Danimarca, Svezia e Norvegia. Due partite in cui le azzurre, costrette a cedere il passo per 25-31 all’andata e per 33-21 al ritorno, hanno comunque dimostrato delle buone trame di gioco, compiendo una tappa fondamentale del proprio percorso di crescita. Proprio su questo aspetto si è concentrato il Direttore Tecnico, intervenuto a Lubiana dopo la gara disputata ieri: “Posso dire di essereper 90? dei 120?dall’Italia. Nel secondo tempo qui a Lubiana, in particolare nel quarto d’ora iniziale, ci è ...