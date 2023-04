Pallacanestro Varese penalizzata di 16 punti per illecito sportivo (Di giovedì 13 aprile 2023) Terremoto nel basket italiano. La Fib ha inflitto una penalizzazione di sedici punti alla Pallacanestro Varese per frode e illecito sportivo da scontare nel campionato in corso. Sanzionato anche il presidente Mario Vittorelli con tre anni di squalifica. PERCHÉ E’ STATA penalizzata LA Pallacanestro Varese? Non si conoscono ancora con esattezza i motivi di questa sanzione, ma è probabile che il misfatto vada ricercato nel lodo intentato qualche tempo fa dall’ex giocatore Milenko Tepic. Il giocatore serbo aveva presentato ricorso per lo stipendio non versato con il club che aveva saldato il tutto nel mese di novembre. Ma a norma sembra che ciò doveva essere effettuato prima dell’iscrizione al campionato. In attesa degli esiti del ricorso che la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 aprile 2023) Terremoto nel basket italiano. La Fib ha inflitto una penalizzazione di sediciallaper frode eda scontare nel campionato in corso. Sanzionato anche il presidente Mario Vittorelli con tre anni di squalifica. PERCHÉ E’ STATALA? Non si conoscono ancora con esattezza i motivi di questa sanzione, ma è probabile che il misfatto vada ricercato nel lodo intentato qualche tempo fa dall’ex giocatore Milenko Tepic. Il giocatore serbo aveva presentato ricorso per lo stipendio non versato con il club che aveva saldato il tutto nel mese di novembre. Ma a norma sembra che ciò doveva essere effettuato prima dell’iscrizione al campionato. In attesa degli esiti del ricorso che la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessandroMagg4 : NOTIZIA BOMBA - VARESE ULTIMA IN CLASSIFICA La Pallacanestro Varese penalizzata di 16 punti dal Tribunale federale… - AlessandroMagg4 : Il comunicato della @PallVarese : Pallacanestro Varese apprende con sconcerto e stupore il provvedimento assunto in… - periodicodaily : Pallacanestro Varese penalizzata di 16 punti per illecito sportivo - SportandoIT : Penalizzazione Pallacanestro Varese, tutto nasce dal “caso Tepic” - massimoisetti : @PallVarese cos'è la storia che il tribunale federale ha deferito pallacanestro Varese per frode e illecito sportiv… -