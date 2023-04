Palermo-Benevento: info biglietti (Di giovedì 13 aprile 2023) A partire dalle 10:00 di venerdì 14 aprile è attiva la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Benevento, valevole per la 34a giornata di campionato di Serie BKT, prevista per sabato 22 aprile alle ore 16:15 allo stadio Renzo Barbera. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 16:10 di sabato 22 aprile o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:- il sito Vivaticket- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a sabato 22 aprile alle ore 12.00). Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti: PROMO “SEMPRE AL TUO FIANCO”Tutti i possessori di abbonamento stagionale 2022/2023 potranno acquistare ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 13 aprile 2023) A partire dalle 10:00 di venerdì 14 aprile è attiva la vendita deiper assistere alla partita, valevole per la 34a giornata di campionato di Serie BKT, prevista per sabato 22 aprile alle ore 16:15 allo stadio Renzo Barbera. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 16:10 di sabato 22 aprile o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:- il sito Vivaticket- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia die in tutto il territorio nazionale- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a sabato 22 aprile alle ore 12.00). Ecco il dettaglio dei prezzi dei: PROMO “SEMPRE AL TUO FIANCO”Tutti i possessori di abbonamento stagionale 2022/2023 potranno acquistare ...

