Pagelle Milan-Napoli | i voti di Gazzetta | “Maignan ancora decisivo” | News

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanPress_it : #Calabria annulla Kvaratskhelia: le pagelle dei quotidiani per il capitano rossonero ???? - Tuttologo7 : RT @Spina14_acm: Pagelle oneste Milan-Napoli Maignan portiere più forte al mondo Calabria 8 Kjær 8 Tomori 5.5 Theo terzino più forte al mo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CAPITANO - Milan-Napoli, Di Lorenzo tra i migliori: le pagelle dei quotidiani sportivi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CAPITANO - Milan-Napoli, Di Lorenzo tra i migliori: le pagelle dei quotidiani sportivi - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL CAPITANO - Milan-Napoli, Di Lorenzo tra i migliori: le pagelle dei quotidiani sportivi -

...5 Non concede grandi spazi a Giroud, prestazione difensiva solida Calabria voto 6,5 Contiene nel migliore dei modi Kvaratskhelia Bennacer (foto Lapresse)- Napoli bocciati Anguissa 4,5 Gioca un ...Spalletti (all.) 6 Il Napoli fa la partita, ma non sfrutta le occasioni che costruisce, chiaramente penalizzato dalla mancanza di un attaccante. Finisce in 10, ma chiude in attacco e soprattutto in ...Pioli (all.) 6,5 Fa il bis della vittoria in campionato, ma con uno spartito completamente diverso. Al Maradona, il Diavolo aveva dominato. A San Siro ha sfruttato un errore degli avversari, ...

Pagelle Milan-Napoli: Diaz prestigiatore (8), Maignan tre miracoli (7,5). Kvara intermittente (5) Corriere della Sera

Diverse le insufficienze tra gli azzurri secondo Maurizio Compagnoni: i voti del giornalista della redazione di Sky Sport.La squadra di Stefano Pioli batte i partenopei a San Siro grazie ad un gol di Bennacer. Qualificazione apertissima, si replica al Maradona martedì sera.