Pagelle Juve-Sporting | Perin miracoloso | Kostic inceppato VOTI

(Di giovedì 13 aprile 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League:Ledei protagonisti del match tra, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. TOP:, Coates, Gatti FLOP:, Adan, ChermitiNTUS: Szczesny 6.5 (41?7.5 ); Gatti 7.5, Bremer 6.5, Danilo 6.5; Cuadrado 6, Locatelli 6 (85? Paredes SV), Rabiot 6.5,5 (63? Fagioli) 6; Di Maria 5.5 (85? Pogba SV), Chiesa 6; Milik 5.5 (63? Vlahovic 6.5). All. Allegri 6(3-4-3): Adan 5; St.Juste 6 (45+3? Diomande 6.5), Inacio 6, Coates 7; ...

Szczesny 7 – Salva la porta in almeno un paio di occasioni e, fino a che rimane in campo, riesce a neutralizzare tutti i pericoli portati dai giocatori portoghesi. Su una conclusione ravvicinata si ...Le pagelle di Juventus-Sporting 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. All’Allianz Stadium vittoria importante per ...