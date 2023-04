Pagelle Feyenoord-Roma | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di giovedì 13 aprile 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per l’andata dei quarti di finale di Europa League:Ledei protagonisti deltra, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023.: Bijlow 6; Geertruida 6, Tauner 6, Hancko 6,5, Hartman 6; Wieffer 7, Kokcu 6,5, Sszymanksi 6; Jahanbakhsh 6 (dal 72’ Danilo 6), Gimenez 5,5 (dall’83’ Lopez s.v.), Idrissi 7 (dal 64’ Paixao 6).: Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6,5; Zalewski 5, Matic 6, Cristante 5,5, Spinazzola 6 (dall’84 Celik s.v.); Dybala 6 (dal 25’ El Shaarawy 5,5), Pellegrini 4 (dal 46’ Wijnaldum 5,5); ...

e tabellino di- Roma, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League 2022/23 Abraham (LaPresse) - calciomercato.itFEYENOORDBijlow 6: recupera e gioca titolare, ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League:- Roma Ledei protagonisti del match trae Roma, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023.

Nella conferenza stampa prepartita l'allenatore della Roma Josè Mourinho non ha aggiunto nulla sulle polemiche con Cassano ma ha parlato della forza del Feyenoord lanciando messaggi ai suoi giocatori ...La Roma di José Mourinho si vede superata dal Feyenoord di misura grazie alla rete di Wieffer nell'andata dei quarti di finale di Europa League: Pellegrini insufficiente tra i giallorossi Il tardo ...