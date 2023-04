Padovan | “Napoli-Milan mi ha fatto capire chi passerà”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il giornalista ed opinionista di Sky Giancarloha espresso la sua opinione sulla partita di Champions. Il match tradi ieri sera è stato al centro delle critiche del giornalista ed opinionista di Sky Giancarlo, che ha espresso il suo parere durante la trasmissione “Un calcio alla radio” su RadioCentrale. Secondo, l’arbitro della partita è stato “disastroso” a partire dalla mancata ammonizione a Leao, sottolineando di non credere nella malafede ma nella scarsa preparazione dell’arbitro. Il giornalista sportivo ha poi aggiunto che non si può mandare un arbitro del genere in partite così importanti. “Arbitro disastroso a partire dalla mancata ammonizione a Leao, non credo nella malafede, penso ...