Padova torna al Medioevo 33 figli di coppie gay possono perdere i genitori

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 13 aprile 2023) Non so se si riesce ad avere idea di cosa stia accadendo a, dove la Procura ha chiesto al Comune di trasmettere tutti gli atti di nascita che certificano l’iscrizione all’anagrafe didiomoali. Si tratta di 33 bambini nati da due donne con procreazione mediamente assistita (niente a che vedere con gestazione per altri di cui si discute in queste ultime settimane) che sono stati registrati negli ultimi 6 anni dal sindaco Sergio Giordani e che ora devono passare il vaglio, anni dopo, per sapere se avranno ancora entrambi i. La Procura diha chiesto al Comune di trasmettere tutti gli atti di nascita che certificano l’iscrizione all’anagrafe didiomoali La persecuzione ...