Pace e sanità. Dovere di disarmo e diritto alla salute. Una campagna per tre referendum (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tre marzo 2023 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tre quesiti referendari. Due, uno sul disarmo e uno sulla sanità, sono promossi da Generazioni Future (ex Comitato Rodotà, lo stesso dei ... Leggi su avvenire (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tre marzo 2023 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tre quesiti referendari. Due, uno sule uno sulla, sono promossi da Generazioni Future (ex Comitato Rodotà, lo stesso dei ...

Pace e sanità. Dovere di disarmo e diritto alla salute. Una campagna per tre referendum ... riconoscibili dal titolo "Italia per la pace", inizierà il 22 aprile, significativamente nei ... L'iniziativa disarmo+sanità è stata portata avanti finora dal "Comitato di Liberazione Nazionale" ... Ucraina, Biden vuole continuare la guerra ma l'Europa deve sganciarsi da questa scelta suicida ...sua scelta di porre al centro gli interessi fondamentali dell'umanità a partire da quello alla pace ... e al tempo stesso a difesa della sanità pubblica devastata da anni e anni di politica bipartisan e ... NON SULLA NOSTRA PELLE ... salario, lavoro, servizi sociali, trasporti, scuola e sanità. Uniti possiamo essere una forza! ... Vie di accesso legali e corridoi umanitari; Per una politica di pace: stop alla vendita di armi e alla ... ... riconoscibili dal titolo "Italia per la", inizierà il 22 aprile, significativamente nei ... L'iniziativa disarmo+è stata portata avanti finora dal "Comitato di Liberazione Nazionale" ......sua scelta di porre al centro gli interessi fondamentali dell'umanità a partire da quello alla... e al tempo stesso a difesa dellapubblica devastata da anni e anni di politica bipartisan e ...... salario, lavoro, servizi sociali, trasporti, scuola e. Uniti possiamo essere una forza! ... Vie di accesso legali e corridoi umanitari; Per una politica di: stop alla vendita di armi e alla ... Dovere di disarmo e diritto alla salute. Una campagna per tre ... Avvenire